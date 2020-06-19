Ростехнадзор постарается завершить проверку компаний в Арктике к 24 июля

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ростехнадзор постарается завершить проверку объектов хранения нефти и нефтепродуктов компаний, которые работают в Арктике, к 24 июля. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Ферапонтов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.

"Мы совместно с Росприроднадзором и МЧС, и вместе с коллегами из вертикально-интегрированных компаний, которые работают в Арктической зоне, договорились, что мы начинаем совместную работу по проверке объектов, которые предназначены для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Постараемся завершить работу по 426 опасным производственным объектам к 24 июля", - сказал он.

Одновременная проверка

Проверка объектов хранения нефти и нефтепродуктов в Арктике начнется одновременно для всех компаний. На первом этапе будет собрана информация с использованием внутренних служб предприятий, сообщили ТАСС в Ростехнадзоре.

"Первый этап предполагает сбор информации с использованием служб производственного контроля предприятий. Поэтому проверка начнется одновременно для всех [компаний]", - сообщили в ведомстве.