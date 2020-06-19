МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Росрыболовство в июле проведет экспедицию для оценки ущерба после аварии в Норильске. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.

"Для полноценной оценки нанесенного ущерба мы приняли решение о проведении масштабной экспедиции, которая пройдет в июле", - сказал он.

Ранее в Росрыболовстве сообщалось о планах провести экспедицию по всему течению реки Пясина до выхода в Карское море для определения окончательного ущерба, нанесенного окружающей среде и водным биоресурсам Норило-Пясинской системы в результате разлива нефтепродуктов.