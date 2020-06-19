Авиакомпания "Россия" запустит первые в этом сезоне туристические рейсы в Сочи с 22 июня

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" 22 июня первой среди российских компаний начнет выполнение туристических авиарейсов в Сочи. Об этом говорится в сообщении компании.

"Авиакомпания "Россия" 22 июня первой среди отечественных перевозчиков выполнит туристические рейсы после снятия эпидемиологических ограничений в Сочи, - отмечается в сообщении. - В рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов рейс FV5607 запланирован к выполнению 22 июня в 01:05 из терминала В московского аэропорта Шереметьево. Следом за ним, в 01:10, в Сочи вылетит второй рейс "России" - FV5509".

Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил ранее, что все отели и гостиницы на территории Краснодарского края смогут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, с 21 июня. Местные санатории с медицинской лицензией начали принимать гостей раньше - с 1 июня, но только при наличии трех справок, включая отрицательные результаты анализов на коронавирус.

Ранее туроператоры Anex Tour и "Интурист" решили перенести на 1 июля запуск турпрограмм в Сочи на базе авиаперевозки Azur Air.