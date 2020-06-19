Кабмин 25 июня рассмотрит поправки в законодательство по недопущению аварий разлива нефти

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство 25 июня рассмотрит вопрос поправок в законодательство для регулирования и предупреждения возможных аварий с разливом нефти. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер России Виктория Абрамченко на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.

"Вы давали поручение ускорить подготовку поправок в законодательство для того, чтобы на системной основе регулировать отношения, связанные с разливом нефти и нефтепродуктов. Это касается не только организаций, занимающихся добычей и транспортировкой, но и организаций, которые хранят нефтепродукты, как ТЭЦ, на которой произошла авария в Норильске. Такой законопроект принят в первом чтении, нами сейчас подготовлены поправки ко второму чтению, со всеми согласованы данные поправки. В четверг рассматриваем на заседании правительства и вносим в Госдуму", сказала она, добавив, что принятие поправок будет обеспечена в текущей сессии.