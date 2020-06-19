НПЗ "Газпром нефти" в I квартале сэкономили 100 млн рублей благодаря энергоэффективности

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающие заводы "Газпром нефти" - Омский и Московский - существенно сократили потребление тепла, топлива и электроэнергии в первом квартале 2020 года. Экономический эффект от энергосберегающих мероприятий составил 100 млн рублей, сообщает компания.

"Повышение эффективности энергопотребления обеспечивает рост операционной эффективности производства, а главное - позволяет сберечь природные ресурсы. Для достижения этой цели мы последовательно модернизируем энергетическую инфраструктуру, внедряем цифровые системы управления и контроля, расширяем использование возобновляемых источников энергии", - сказал начальник департамента энергетики блока логистики, переработки и сбыта "Газпром нефти" Владимир Андреев.

"Газпром нефть" проводит программу модернизации Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций более 550 млрд рублей. Сейчас продолжается реализация второго этапа программы, в результате которого будут увеличены глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов.

С января по апрель 2020 года Московский и Омский НПЗ завершили семь энергосберегающих проектов. На Московском НПЗ выполнены работы по модернизации систем паропотребления, проведена замена теплообменного оборудования на установке получения высокооктановых компонентов бензина. Омский НПЗ сократил потери тепла при работе установки каталитического риформинга и оптимизировал работу технологических печей на установке изомеризации легких бензиновых фракций.

"Значительный вклад в снижение расходов электроэнергии вносит солнечная электростанция Омского НПЗ, которая начала работу в 2019 году и стала первым объектом возобновляемой энергетики в регионе. Оба предприятия продолжают работу по внедрению энергосберегающих решений. В общей сложности на 2020 год предусмотрены 32 проекта, направленных на рост энергоэффективности", - подчеркнули в компании.