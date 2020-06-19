Аксаков: ЦБ может еще понизить ключевую ставку на следующем заседании совета директоров

ОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России может принять решение о дальнейшем снижении ключевой ставки на следующем заседании совета директоров (24 июля), принимая во внимание тот факт, что показатели инфляции остаются ниже прогнозов, заявил журналистам глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"Решение Банка России существенно снизить ключевую ставку - на 100 базисных пунктов, до 4,5% годовых - подтолкнет банки к дальнейшему снижению ставок по коммерческим кредитам и поможет минимизировать негативные экономические последствия пандемии коронавируса", - считает Аксаков.

Удешевление кредитных ресурсов одновременно с реализацией государственных программ поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии является серьезным стимулом для наметившегося оживления экономической активности, подчеркнул депутат.

Снижение ключевой ставки - логичный шаг в сторону смягчения денежно-кредитной политики на фоне замедления инфляции в мае до 3% и продолжающегося снижения инфляционных ожиданий на ближайшие месяцы, добавил Аксаков. "С учетом того, что инфляция закрепилась ниже прогнозного диапазона на этот год, Банк России вполне может принять решение о дальнейшем снижении ключевой ставки на следующем заседании" , - резюмировал он.