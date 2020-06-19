Источник: лидеры ЕС договорились продлить на полгода экономические санкции против РФ

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу источник в делегации одной из стран сообщества.

По словам дипломата, это решение последовало после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировали остальных лидеров о ходе реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. "Как известно, ограничительные меры в отношении России привязаны к реализации минских соглашений. Лидеры пришли к выводу, что существенного прогресса в этом процессе нет, в связи с чем и решено продлить санкции", - пояснил он.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.