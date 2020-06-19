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Молния

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу РФ на решение по делу ЮКОСа

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Российской Федерации на решение Апелляционного суда Гааги о выплате 50 млрд долларов по иску бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста России.

"19 июня Верховный суд Нидерландов, опираясь на мнение прокуратуры Нидерландов, принял к рассмотрению кассационную жалобу Российской Федерации, в которой содержится требование отмены решения Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года", - сообщили в Минюсте.

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