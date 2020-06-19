{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авиакомпания "Сила" возобновила авиарейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон на Байкале

Регулярные рейсы были приостановлены в марте из-за угрозы распространения коронавируса

УЛАН-УДЭ, 19 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Сила" ("Сибирская легкая авиация") возобновила популярные у туристов авиарейсы из Улан-Удэ на остров Ольхон на Байкале. Об этом сообщил ТАСС в пятницу коммерческий директор аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев.

Регулярные рейсы между Улан-Удэ (Бурятия) и поселком Хужир (Иркутская область, остров Ольхон) были приостановлены в марте из-за угрозы распространения коронавируса.

"Самолет L-410 авиакомпании "Сила" вылетел в 19:32 (14:32 мск), рейс полный", - сообщил Гармаев.

Он отметил, что полеты по данному маршруту будут выполняться два раза в неделю - в пятницу и воскресенье.

Авиарейсы на остров Ольхон на Байкале востребованы у жителей Бурятии, так как за 40 минут можно оказаться в популярном туристическом месте, также на Ольхоне есть места поклонения буддистов. Наземным транспортом этот маршрут, следуя из Бурятии, нужно преодолевать в течение 12 часов.

Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Ростехнадзор постарается завершить проверку компаний в Арктике к 24 июля
В ведомстве также сообщили, что проверка объектов хранения начнется одновременно для всех компаний
Читать полностью