Мантуров просит сократить бюрократические барьеры для малой торговли в регионах

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров считает необходимым сократить бюрократические барьеры для малой торговли.

"Я в то же время хотел бы в качестве оперативной меры посчитать целесообразным и попросить Вас дать поручение регионам максимально снизить бюрократические барьеры в отношении малой торговли и наращивать ее присутствие. Это позволит расширить каналы сбыта товаров, прежде всего, это относится к небольшим производителям и фермерским хозяйствам", - сказал министр на совещании президента Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики.

По его словам, развитие малых форматов торговли даст дополнительную занятость нескольким сотням тысяч человек.

"Сегодня российская торговля, прежде всего сетевая, - это гибкий, хорошо отлаженный сегмент экономики. Несколько сложнее ситуация оказалась с мелкой розницей, доля которой в торговле составляет почти 50%. Сегодня ее потенциал, к сожалению, реализован не в полной мере", - отметил министр.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата готова по просьбе Минпромторга вернуться к рассмотрению законопроекта о нестационарной и мобильной торговле. Документ был внесен в Госдуму еще в 2018 году, однако затем был отложен.

Министр говорил, что закон позволит сельхозтоваропроизводителям увеличить объем "мобильных" поставок на 4,5 тыс. т, а инвестиции в сектор на пять лет оцениваются в 220 млрд руб. Документ вводит обязательство предоставлять предпринимателю так называемое компенсационное место для торговли взамен изъятого в интересах государственных или муниципальных нужд, а также устанавливает, что права на размещение торговой точки даются не менее чем на пять лет с их продлением без последующих торгов, легализует автолавки и фудтраки, что даст дополнительный стимул для автопрома.