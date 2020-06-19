Саммит ЕС отложил принятие плана восстановление экономики до личной встречи лидеров

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза не смогли в ходе видеоконференции в пятницу принять решение по фонду восстановления экономики сообщества после пандемии нового коронавируса объемом €750 млрд, а также по семилетнему бюджетному плану ЕС на 2021-2027 годы, объемом €1,1 трлн. Они соберутся впервые за три месяца на очном саммите в середине июля, чтобы согласовать их. Об этом заявил в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам видеоконференции лидеров стран ЕС. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что разногласия сохраняются как по вопросу распределения этих денег между странами ЕС, так и по финансированию этих объемных инструментов.

"Наше намерение заключается в том, чтоб около середины июля собраться на очном саммите в Брюсселе. До этого я представлю конкретные предложение, чтобы мы смогли принять решение как можно скорее", - сказал Шарль Мишель.

"Все лидеры ЕС подтвердили необходимость этого инструмента, есть общее понимание, что нам необходимо достичь соглашения до летних каникул (до начала августа - прим. ТАСС)", - заявила в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что лидеры также поддержали идею Еврокомиссии сосредоточить основные усилия по восстановлению на развитии "зеленой" и цифровой экономики.

"Обсуждение также показало наличие разногласий по ряду вопросов, включая соотношение средств в фонде восстановления экономики ЕС в виде грантов (250 млрд евро, согласно предложению ЕК - прим. ТАСС) и займов (500 млрд евро), по правилам распределения этих средств, а также по средствам финансирования этого пакета. Все эти вопросы предстоит обсуждать, и я ознакомила лидеров с предложениями Еврокомиссии", - заявила она.

Польша против

Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в институтах ЕС, острые разногласия возникли на саммите ЕС по проблеме введения новых общеевропейских налогов с целью финансирования предложенного Еврокомиссией бюджета на следующие семь лет (2021-2027 годы) в €1,85 трлн, который включает фонд восстановления экономики сообщества после пандемии на €750 млрд. По информации источника, страны Восточной Европы во главе с Польшей выступили против введения общеевропейского налога на углеродные выбросы, доходы от которого должны были идти напрямую в бюджет ЕС на финансирование планов восстановления. В настоящий момент эти средства в виде доходов от торговли квотами на углеродные выбросы (ETS) идут в национальные бюджеты государств ЕС, в 2019 году их суммарный объем в странах Евросоюза составил €14,6 млрд.

Еврокомиссия предложила также набор других налогов для финансирования своих бюджетных предложений, включая налог на пластик и налог на цифровые корпорации.

Согласно предложениям Еврокомиссии, весь объем средств в фонде восстановления экономики, который получил название "ЕС нового поколения" будет собран за счет коммерческих займов, которые странам сообщества предстоит выплачивать до 2058 года. Теперь главный вопрос - найти источники денег для этих выплат.