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ЦБ готовит рекомендации бирже для снижения рисков изменений цен на активы

В ЦБ отметили, что это нужно для большего раскрытия информации о такого рода сделках, прежде всего это касается рынка производных инструментов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ готовит рекомендации для участников биржевых торгов, чтобы минимизировать риски из-за аномального изменений цен на активы, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"Мы сейчас готовим рекомендации для биржи, для участников торгов, с тем, чтобы улучшить, с одной стороны, риск-менеджмент, второе - рассмотреть все технологические риски, третье - чтобы было больше раскрытия информации о такого рода сделках, прежде всего это касается рынка производных инструментов", - сказала она.

В апреле этого года впервые в истории стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае рухнула до отрицательного значения - до минус $37,6 за баррель, что вызвало панику на рынке. Эксперты отмечали, что эта ситуация лишь отчасти была спровоцирована падением спроса на нефть и недостатком хранилищ, поэтому повторение этого случая возможно и в текущих рыночных условиях.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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