СМИ: китайский порт Янпу на Хайнане планирует открыть два новых торговых маршрута

ХАЙКОУ /Китай/, 19 июня. /ТАСС/. Грузовой порт Янпу, расположенный в одноименной зоне экономического развития в южной китайской провинции Хайнань, планирует запустить не менее двух новых торговых маршрутов. Как сообщает в пятницу газета "Хайнань жибао", их открытие запланировано на второе полугодие 2020 года.

На данный момент эта международная гавань обслуживает 28 торговых путей. Среди них - 16 внешнеторговых и 12 домашних маршрутов, связывающих Хайнань с другими регионами Китая. В частности, в первом полугодии 2020 года уже было открыто шесть новых морских путей сообщения. Таким образом, общее количество маршрутов, открытых за год, составит восемь, как и в прошлом году.

Несмотря на непростые экономические условия, вызванные пандемией коронавируса, темпы роста грузооборота порта Янпу увеличиваются. Так, с января по май включительно этот показатель в весовом измерении увеличился на 10,28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, примерно до 22,26 млн тонн. Объемы экспорта и импорта также выросли примерно на 10%. За этот период времени международный грузооборот гавани Янпу увеличился на 15,23% в годовом исчислении, а домашний - на 3,14%.

По состоянию на 14 июня, с начала года через порт Янпу прошло 327,6 тыс. TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера). По итогам прошлого года этот показатель вырос на 27,13% и достиг 708 тыс. TEU.

Ранее власти КНР утвердили новый пакет мер по постепенной отмене широкого перечня налогов и пошлин, а также оптимизации коммерческой деятельности и внешнеторгового контроля в международном контейнерном порту Янпу в рамках проекта правительства по созданию зоны свободной торговли на Хайнане. Здесь уже было выдано первое свидетельство о регистрации судна в свободном порту острова. Суда, получившие свидетельство о регистрации в портовой зоне Янпу и осуществляющие международные перевозки, смогут пользоваться возвратной экспортной пошлиной.