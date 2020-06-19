Путин выступил за более активное использование бережливых технологий

НОВО-ОГАРЕВО, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен, что на многих отечественных предприятиях во время пандемии коронавируса удалось более эффективно организовать производство.

"В экстремальных условиях, когда самым ценным для всех нас было время, многие предприятия промышленности, сельского хозяйства, других секторов экономики скорректировали подходы к организации бизнеса, по-новому посмотрели на рутинные, казалось бы, процессы, отсекли все громоздкое, неповоротливое и устаревшее, достаточно быстро перешли на новые решения и в результате повысили свою эффективность", - констатировал глава государства на встрече в режиме видеоконференции с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса.

По словам Путина, "серьезным заделом в этой работе стали подходы, апробированные в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", в частности, по устранению неэффективных производственных процессов, внедрению методов так называемого бережливого производства". Для примера президент привел совместную работу Росатома и Федерального медикобиологического агентства, которые "реализовали ряд проектов по повышению эффективности работы медицинских организаций, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Белгороде создали систему от звонка пациента в скорую помощь до первого назначения врача в стационаре". "Она позволила заметно сократить время до начала оказания медицинской помощи больным", - подчеркнул глава государства.

Он привел еще один пример: "Начиная с марта, эксперты Федерального центра компетенций выявили резервы увеличения производительности труда на десяти предприятиях, занимающихся выпуском средств индивидуальной защиты, медтехники, лекарств, в том числе за счет сокращения времени простоя оборудования и оптимальной организации рабочих мест". По мнению Путина, "это потребовало не только профессионализма, но и даже личного мужества инженеров, специалистов, потому что они трудились рядом с врачами поликлиник, больниц, служб скорой помощи, отделений интенсивной терапии, кабинетов компьютерной томографии, шли, если требовалось, в так называемую красную зону, многие, к сожалению, сами переболели, но одолели этот коронавирус и вернулись к работе". Президент передал всем специалистам благодарность за работу.

Результаты технологии бережливого производства

На нынешнем совещании он намерен заслушать доклады представителей компаний, медицинских организацией о том, как проходила работа в сложный период, какую отдачу дали технологии бережливого производства, какие другие решения, доказавшие свою результативность, нужно шире и активнее использовать.

Путин похвалил разработчиков систем повышения эффективности решения различных задач. "Такое серьезное повышение производительности - это, конечно, очень востребовано в такие моменты. Не было бы счастья, да несчастье помогло, как у нас в народе говорят", - сказал он. Путин рассчитывает, что новые компетенции "сохранятся и после того, как все проблемы, связанные с эпидемией, останутся в прошлом".

Внедрение технологий Росатомом

Путин считает, что технологии бережливого производства, которые внедряются Росатомом на своих предприятиях, и которыми корпорация делится с регионами, нужно внедрять шире.

"У вас не первый год все это внедряется. Во многих отраслях внедряются методы подобного рода и то, что мы начали это тиражировать пошире - это очень здорово и дает результат", - сказал Путин, комментируя доклад директора по развитию производственной системы Росатома Сергея Обозова, который рассказал о работе экспертов в области бережливого производства для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, Обозов сообщил, что с первых дней пандемии были применены отработанные на проекте "Бережливая поликлиника" технологии. Речь, в том числе, шла о ритмичном приеме пациентов от скорой помощи в приемное отделение. "Мы создали по типу наших гибких производств врачебные бригады с гибкой численностью", - сказал он. Благодаря такому подходу, по словам Обозова, вполне реально сократить время от звонка пациента в скорую помощь до размещения его в палате в 5,5 раза.

Он также рассказал о том, какие решения для безопасности сотрудников были применены в одном из дивизионов Росатома. Например, на 15-20 минут были смещены рабочие графики цехов, была повышена пропускная способность проходных, снижено время тестирования работников.