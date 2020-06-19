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Путин назвал очень хорошими виды на урожай в России в 2020 году

Президент поблагодарил работников сферы сельского хозяйства, которые обеспечили бесперебойные поставки продовольствия

НОВО-ОГАРЕВО, 19 июня. /ТАСС/. Виды на урожай в России в 2020 году очень хорошие, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями различных отраслей экономики, столкнувшихся с последствиями пандемии коронавируса.

"Мы вчера с министром сельского хозяйства [Дмитрием Патрушевым] говорили об этом. Виды на урожай очень хорошие", - сказал Путин.

Он особо поблагодарил работников сферы сельского хозяйства, которые в этот период обеспечили бесперебойные поставки продовольствия, "в сложных условиях выполнили необходимый объем весенних полевых работ, а значит, заложили основу для будущего урожая".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
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