Россия разрешила транзит санкционной продукции самолетами при некоторых условиях

"Ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия разрешается при осуществлении транзитных международных воздушных перевозок через территорию Российской Федерации в третьи страны в одном из следующих случаев", - говорится в документе.

Один из таких случаев предусматривает, что воздушное судно совершает промежуточную посадку в международном аэропорту России без выгрузки продукции и после следует за пределы РФ. Во втором случае транзит возможен, если воздушное судно совершает промежуточную посадку с однократной перегрузкой такой продукции на другое воздушное судно, следующее за пределы России, при условии, что такие виды продукции находятся под таможенным контролем и не покидают пункт пропуска через госграницу РФ. Такой вариант не предусматривает помещение продукции под таможенную процедуру таможенного транзита.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их. Россия 7 августа 2014 года ввела пакет ответных мер в отношении Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые контрсанкции представляли собой запрет сроком на один год импорта в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Позже продовольственное эмбарго было продлено и действует в настоящее время.