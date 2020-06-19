Потанин сообщил, что "Норникель" усилит систему мониторинга вечной мерзлоты

НОРИЛЬСК, 19 июня. /ТАСС/. Компания "Норникель" после разлива топлива на ТЭЦ-3 усилит контроль за состоянием вечной мерзлоты. Об этом в пятницу сообщил журналистам президент компании Владимир Потанин.

Одна из версий произошедшего на ТЭЦ-3 заключается в том, что авария, которая привела к разливу топлива, могла произойти из-за глобальных климатических процессов, вызывающих растепление (комплексное повышение температуры и размораживание) грунта в Арктике.

"Ситуация вскрыла системные проблемы. Будем работать над изучением вечной мерзлоты, ее поведения. Усилим систему мониторинга, оснастим дополнительно необходимыми современными приборами. И, конечно, отношение наше к этим проблемам поменяется, оно станет гораздо более тщательным", - сказал Потанин.

Он добавил, что компания перераспределит для этого ресурсы. "Здесь не вопрос денег, не вопрос бюджета - мы выделяем эти средства. Но есть вопросы выбора технологий, выбора подрядчика - этого ресурса в Норильском промышленном районе не хватает. Здесь нет такой рыночной ситуации, когда можно подрядчиков со всей страны собрать", - сказал Потанин.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сказал журналистам, что Красноярский край имеет большой научный потенциал, который нужно использовать при рекультивации пострадавших от ГСМ территорий. Губернатор Красноярского края Александр Усс, докладывая в пятницу президенту РФ, в свою очередь сказал, что расположенный в Красноярске Сибирский федеральный университет способен создать в своей структуре Центр развития Арктики. "Учитывая перспективы освоения этой территории, такое решение является жизненно важным. Предложение об участии в таком проекте уже направлено компании "Норильский никель" и я уверен, что оно может быть поддержано и другими хозяйствующими субъектами", - сказал Усс.

Ликвидация ЧП

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. т нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы.

К ликвидации последствий ЧП привлечены 630 специалистов Морской спасательной службы, МЧС, компаний "Газпром нефть" и "Транснефть-Сибирь", а также 278 единиц техники, в том числе 310 сотрудников и 156 единиц техники компании "Норникель". Ежедневно на реке Амбарной устанавливают дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу по поверхности водоема.