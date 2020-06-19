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После пандемии в России открылись только 10% торговых центров

Речь идет о порядка 300 торговых центров из 3000, отмечает АКОРТ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Порядка 300 торговых центров из 3000 открыто на сегодняшний день в России, несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка стабилизировалась в 55 регионах. Такие данные привел председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков на совещании у президента РФ Владимира Путина с представителями отраслей, столкнувшимися с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.

"По стране 3000 торговых центров, работают 300. Чем быстрее будут открываться эти объекты в регионах, где обстановка позволяет, тем с меньшими издержками и быстрее мы будем выходить из кризиса", - сказал он, указав, что в 55 регионах России эпидемиологическая обстановка сопоставима с Москвой или даже лучше. "Но только семь пошли по пути Москвы и открыли эти объекты", - отметил он.

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