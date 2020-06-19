Минпромторг весной не рассматривал возможность госрегулирования цен на продукты

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ этой весной на фоне ажиотажного спроса на продукты из-за пандемии не рассматривал возможность госрегулирования цен на них или ограничения их продажи, но такие предложения были, заявил глава министерства Денис Мантуров.

"Мы даже не рассматривали вопрос нормирования выдачи продуктов в одни руки или регулирования цен и прочие экстремальные решения, хотя такие предложения неоднократно звучали. Без крайних мер мы избежали пустых полок, километровых очередей и роста цен на продукты, как это было в ряде городов Европы и Америки", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики.

По словам министра, менее чем за месяц спрос населения вернулся к нормальным значениям, и торговые сети смогли начать формировать долгосрочные запасы, которые сейчас превышают потребности четырех недель.

Мантуров отметил, что на пике спроса продажи бакалеи в стране взлетели в 3,5 раза, мяса - в 2,5 раза, молока и рыбы - в 1,5 раза. Минпромторг в ручном режиме координировал деятельность товаропроводящей сети, а предприятия Минсельхоза нарастили выпуск продукции. "В результате граждане смогли купить все, в чем они нуждались, без каких-либо ограничений, в полной мере были сохранены рыночные механизмы работы отрасли", - сказал он.