Потанин: воду, собранную с топливом под Норильском, можно будет использовать

НОРИЛЬСК, 19 июня. /ТАСС/. Собранная после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске и прошедшая процедуру утилизации водно-топливная смесь может быть использована в дальнейшем в промышленном цикле. Об этом сообщил журналистам сообщил президент "Норникеля" Владимир Потанин.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

"Будет осуществлена утилизация этой водно-топливной смеси через откачку в местах сепарации, вода будет потом доставлена в специальные емкости с дальнейшим использованием либо в промышленном цикле, либо нейтрализована иным образом. Но она уже не будет представлять опасности", - сказал Потанин.

Он отметил, что провести утилизацию водно-топливной смеси планируется в течение двух - двух с половиной месяцев.

К ликвидации последствий ЧП были привлечены 630 специалистов Морской спасательной службы, МЧС, компаний "Газпром нефть" и "Транснефть-Сибирь", а также 278 единиц техники, в том числе 310 сотрудников и 156 единиц техники компании "Норникель". Ежедневно на реке Амбарной устанавливают дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу по поверхности водоема.