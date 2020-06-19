ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

"Отмена "банковского роуминга" направлена на то, чтобы повысить доступность переводов для граждан внутри сети одного и того же банка вне зависимости от региона его присутствия. По нашим оценкам, банки эту норму в целом соблюдают. Но также мы видим, что отдельные участники рынка, ссылаясь на новые требования, ввели новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри своей сети. Конечно, такие действия ограничивают возможности граждан беспрепятственно осуществлять переводы. Вводить такие барьеры недопустимо с учетом того, что банк знает своего клиента и его платежное поведение. Кроме того, с точки зрения затрат самого банка такие ограничения не обоснованы", - отметили в ЦБ.

В пресс-службе регуляторе также сообщили, что для регулирования в необходимых случаях предельных величин таких комиссий и лимитов операций ЦБ требуются соответствующие полномочия, по аналогии с комиссиями в рамках платежных систем. "Мы в ближайшее время будем выходить к законодателям с таким предложением и просить его поддержать".