ЦБ внес изменения в планы санации Генбанка и Севастопольского морского банка

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России утвердил план изменения мер по предупреждению банкротства крымских Генбанка и Севастопольского морского банка. Об этом говорится в сообщениях регулятора.

Так, ЦБ принял решение о реорганизации Генбанка в форме присоединения к нему текущего инвестора - Собинбанка.

Изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Севастопольского Морского банка подразумевают предоставление банку финансовой помощи за счет кредитов ЦБ.

"Финансирование будет предоставлено в виде займов в общем размере 740,9 млн рублей сроком на 10 лет и направлено на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и обязательств банка, а также на докапитализацию банка", - говорится в сообщении регулятора. Также планируется провести реорганизацию Севастопольского Морского банка путем присоединения к его инвестору - РНКБ Банку.

ЦБ принял решение о реализации мер по повышению финансовой устойчивости Генбанка в августе 2017 года. Генбанк создан в 1993 году (ранее - МНБанк). С 2015 года он на 50% принадлежит властям Крыма и Севастополя. Банк стал первой российской коммерческой кредитной организацией, которая начала работу в Крыму после присоединения к России в марте 2014 года.

ЦБ объявил о санации Севастопольского Морского банка 29 января 2020 года. По данным на декабрь 2019 года банк занимал 246-е место в банковской системе РФ. Согласно данным на сайте, банк работает на территории Севастополя, где находится в том числе центральный офис, и в городах Республики Крым, предоставляет финансовые услуги для бизнеса и физических лиц. С 2014 года, как и другим работающим на полуострове банкам, ему отказано в членстве со стороны международных платежных систем Visa и MasterCard, в подключении к системе международных расчетов, а также в проведении операций на международном финансовом рынке. С 2015 года Севастопольский морской банк внесен в санкционный список США.