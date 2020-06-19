"Норникель" начнет использовать альтернативные источники энергии

НОРИЛЬСК, 19 июня. /ТАСС/. Компания "Норникель" в ближайшие годы реализует программу перехода на альтернативные источники энергии, включающую также дублирование процессов снабжения топливом объектов и совершенствование системы промышленной безопасности. Об этом сообщил журналистам сообщил президент "Норникеля" Владимир Потанин.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

"Что касается дальнейших планов, более перспективных, у нас уже и так была программа. Она подразумевает переход на альтернативные источники топлива, на более безопасные системы дублирования снабжения станций, ремонт различных трубопроводов, водопроводов и всего этого хозяйства, которое, объективно говоря, достаточно старое", - сказал Потанин, отметив, что после инцидента востребованность программы повысится.

Он отметил, что в этой связи компания за последние пять лет увеличила объем вложений в промышленную безопасность в 2,5 раза. Еще в два раза планируется увеличить данные расходы в следующие пять лет. О каких альтернативных источниках энергии идет речь, президент компании не уточнил.

Он отметил, что провести утилизацию водно-топливной смеси планируется в течение двух - двух с половиной месяцев. К ликвидации последствий ЧП были привлечены 630 специалистов Морской спасательной службы, МЧС, компаний "Газпром нефть" и "Транснефть-Сибирь", а также 278 единиц техники, в том числе 310 сотрудников и 156 единиц техники компании "Норникель". Ежедневно на реке Амбарной устанавливают дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу по поверхности водоема.