Вопрос утилизации грунта после ЧП в Норильске решат в течение 11 месяцев

НОРИЛЬСК, 19 июня. /ТАСС/. Проблема утилизации загрязненных грунтов после утечки нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске будет решена в течение 11 месяцев. Об этом сообщил журналистам президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

"Что касается грунтов, то это мы делаем, в основном, своими силами. Нам законодательство отводит 11 месяцев (на решение вопроса утилизации грунта - прим. ТАСС), мы рассчитываем, что справимся", - сказал Потанин. Он отметил, что утилизация проводится с применением современных методик, и ее продукт можно будет использовать в качестве строительных материалов.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

В ликвидации последствий разлива задействовано 630 человек и 278 единиц техники, в том числе в районе ТЭЦ-3 работает 310 сотрудников и 156 единиц техники компании "Норникель". Также в ликвидации разлива задействованы силы и средства Морской спасательной службы, МЧС России, компаний "Газпром нефть" и "Транснефть-Сибирь". Ежедневно на реке Амбарной устанавливают дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема.