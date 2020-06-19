"Норникель" подготовил дополнительные емкости на 100 тыс. тонн для хранения грунта

НОРИЛЬСК, 19 июня. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" подготовила дополнительные емкости для хранения 100 тыс. тонн загрязненного грунта после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщил глава компании Владимир Потанин на совещании под председательством президента России Владимира Путина, прошедшем в пятницу в режиме видеоконференции.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

"Что касается грунта, то, как уже было сказано, уже более ста тысяч тонн грунта собрано, обеспечено его безопасное хранение. Нами подготовлены еще емкости на сто тысяч тонн грунта для дополнительного складирования, потому что не весь грунт пока изъят", - сказал Потанин.

В ликвидации последствий разлива задействовано 630 человек и 278 единиц техники, в том числе в районе ТЭЦ-3 работает 310 сотрудников и 156 единиц техники компании "Норникель". Также в ликвидации разлива задействованы силы и средства Морской спасательной службы, МЧС России, компаний "Газпром нефть" и "Транснефть-Сибирь". Ежедневно на реке Амбарной устанавливают дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема.