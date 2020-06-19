Часть банков готовы уменьшить ставки по кредитам и вкладам после снижения ключевой ставки

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Часть банков готовы уменьшить ставки по кредитам и депозитам после снижения ключевой ставки ЦБ до 4,5%. Об этом сообщили ТАСС опрошенные кредитные организации.

Так, в ВТБ отметили, что после сегодняшнего решения Банка России рассматривают улучшение условий по ипотечным кредитам для клиентов, однако окончательное решение будет принято позднее.

В банке "Открытие" заявили, что пересматривают ставки по кредитным и сберегательным продуктам, значения которых будут озвучены в ближайшее время. Промсвязьбанк рассматривает возможность снижения ставок по кредитам гражданам. При этом еще до решения ЦБ банк снизил ставки по всем собственным ипотечным программам на 0,5-1,3 п.п., а также по госпрограмме льготной ипотеки - до 5,85%. МКБ рассматривает возможность снижения ставок по ипотечным и потребительским кредитам.

При этом ряд банков сообщили, что будут принимать решение о понижении ставок исходя из рыночной конъюнктуры.

В Свокомбанке отметили, что по первичной ипотеке не планируют снижать ставки, так как одновременно со снижением ключевой ставки уменьшается субсидия по госпрограмме, а по ипотеке на вторичном рынке жилья снижение возможно. "Что касается других кредитных продуктов, мы анализируем влияние решения ЦБ на продукты банка и будем принимать решение с учетом конкурентной среды. Это относится и к ставкам по вкладам", - комментирует первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

В РСХБ пояснили, что снижение ключевой ставки уже заложено в условия продуктов данной организации, но, если рыночная конъюнктура будет изменяться, банк изменит ставки с целью сохранения конкурентоспособности. В Райффайзенбанке также сообщили, что ожидали снижения ключевой ставки и с 10 июня снизили ставки по ипотеке до минимальных в 7,99-8,59%, а ставки рефинансирования жилищных кредитов в банке теперь начинаются от 8,39%.

В Росбанке и "Русском Стандарте" отметили, что будут корректировать свои кредитные и депозитные ставки в соответствии с рынком.

"Если говорить об автомобильном и автокредитных рынках в России, то значимую поддержку отраслям сегодня оказывает фактор отложенного спроса на автокредиты, появившийся за предыдущие два месяца, и улучшение условий госпрограмм льготного автокредитования. Решение о снижении ключевой ставки ЦБ безусловно станет дополнительным стимулом для дальнейшего понижения автокредитных ставок, усилив тем самым эффект от государственных программ", - добавил директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Алексей Бородавин.

В пятницу регулятор принял решение о снижении ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов, до 4,5%. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля 2020 года.