"Норникель" готов инвестировать в строительство двух заводов по разведению рыбы

НОРИЛЬСК, 19 июня. /ТАСС/. Компания "Норникель" готова финансировать и реализовать проекты по созданию двух заводов по разведению мальков для восстановления биоразнообразия водоемов на севере Красноярского края, пострадавших от разлива ГСМ. Об этом в пятницу сказал журналистам президент компании Владимир Потанин.

В пятницу руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил на совещании по вопросам ликвидации последствий разлива дизельного топлива под Норильском, которое провел президент РФ Владимир Путин, что потребуется строительство двух заводов по разведению рыбы. Имеющихся сейчас в крае заводов по воспроизводству рыбы недостаточно.

"Сегодня шла речь о том, что в течение июля-августа соответствующие госорганы будут проводить проверки и анализ, после чего выдадут какие-то рекомендации. Мы этим рекомендациям намерены следовать. Одним из прозвучавших сегодня направлений является создание дополнительных мощностей, дополнительного завода или заводов по разведению мальков. Если такие предложения будут, то наша компания примет участие в финансировании этих проектов и реализует их", - сказал Потанин.

Президент "Норникеля" подчеркнул, что задачей компании является восстановление экосистемы в водоемах, затронутых разливом топлива. "Мы относимся к этой проблеме очень серьезно и намерены полностью восстановить причиненный ущерб, <...> будем сотрудничать со всеми организациями, которые будут в это вовлечены и полностью профинансируем эти работы", - сказал Потанин на совещании.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы. В настоящее время ведется ликвидация последствий ЧП.