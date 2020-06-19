В Ленобласти на воду спустили рыболовецкий траулер, построенный по программе инвестквот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Выборгский судостроительный завод спустил на воду в пятницу рыболовецкий траулер-процессор. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"На Выборгском судостроительном заводе состоялась церемония спуска на воду траулера-процессора. Траулер "Юрий Маточкин" ледового класса Ice3 с усилением корпуса и траловым комплексом последнего поколения предназначен для лова донных пород рыб. Строительство рыболовных судов на Выборгском судостроительном заводе ведется в рамках программы инвестиционных квот, стимулирующих размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях", - говорится в сообщении.

Траулер построен по заказу АО "Атлантрыбфлот" (группа "ФОР"). Всего по их заказу на выборгском предприятии будет построено три рыболовных траулера этого проекта.

На борту судна размещается оборудование с планируемой производительностью вылова и круглосуточной заморозки до 100 тонн рыбы в сутки, а также комбинированные трюмы для морской продукции емкостью до 2375 куб. м. Судно было заложено на Выборгской верфи 1 ноября 2018 года.

Выборгский судостроительный завод - предприятие, входящее в состав Объединенной судостроительной корпорации. Был основан в 1948 году. С этого времени выборгские судостроители сдали более 210 кораблей и судов.