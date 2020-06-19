ФАС возобновила рассмотрение дела о сговоре нефтетрейдеров на биржевых торгах

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возобновила рассмотрение дела о сговоре нефтетрейдеров на топливном рынке, говорится в сообщении ведомства.

"Спустя почти год, но заручившись позицией кассационного суда, ФАС России возобновляет рассмотрение дела в отношении нефтетрейдеров. Мы надеемся, что теперь ничего не помешает антимонопольному органу вынести законное и обоснованное решение по этому прецедентному делу", - приводятся в сообщении слова начальника управления ФАС по борьбе с картелями Андрея Тенишева.

В начале 2019 года ФАС возбудила дело против трейдеров "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл". По версии антимонопольной службы, компании заключали между собой фиктивные сделки, что могло привести к росту цен на нефтепродукты. Однако Арбитражный суд Москвы признал возбуждение дела незаконным, отметив, что ФАС "вышла за пределы полномочий, применив состав антимонопольных правонарушений, устанавливающий ответственность к участникам торгов, проводимых в другом порядке и форме". Суд также учел, что контроль за соблюдением правил участниками при проведении организованных торгов осуществляет Банк России, а не ФАС.

Ведомство это решение обжаловало, но в декабре Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу антимонопольной службы. ФАС обратилась с кассацией, которую удовлетворил Арбитражный суд Московского округа и отменил решения первой и апелляционной инстанций по делу.