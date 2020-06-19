Росреестр предложил включить в КоАП штрафы за ошибки в определении границ России на картах

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Росреестр предлагает включить в Кодекс РФ об административных правонарушениях штрафы от 2 до 20 тыс. рублей за ошибки в определении границ России на картах. Соответствующий проект федерального закона размещен на портале федеральных нормативный правовых актов.

Согласно документу, за умышленное нарушение в определении границ России, ее субъектов или муниципальных образований предлагается ввести штрафы для физических лиц от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 до 7 тыс. рублей, для юридических лиц - от 10 до 20 тыс. рублей.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что сегодня в Интернете и на сайтах некоторых СМИ допускаются ошибки в отображении границ России. Например, на картах Калининградская область, Курильские острова и Республика Крым могут отображаться не как территории, которые входят в состав РФ.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сказала, что чаще всего ошибки в определении границ России допускаются в зарубежных картах. По ее словам, причина таких ошибок заключается в некачественной работе составителей карт. Некоторые компании не проводят экспертизу используемых картографических материалов на корректность географических наименований и границ, добавила вице-премьер.

Ответственность за некачественную работу кадастровых инженеров

Также законопроект предлагает ввести административную ответственность за некачественную работу кадастровых инженеров.

"Нарушение требований к выполнению геодезических и картографических работ и их результатам, установленных законодательством РФ […] влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. рублей; на юридических лиц - от 10 до 20 тыс. рублей", - говорится в документе.

По данным Росреестра, в Едином государственном реестре недвижимости более 2 млн сведений о земельных участках содержат ошибки, большинство из которых связаны с неточным местоположением границ и т. д. Это приводит к неправильным расчетам при проектировании строящихся объектов, нарушению прав третьих лиц и отказе в постановке на кадастровый учет, отмечается в пояснительной записке.