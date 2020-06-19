Белоусов хочет смягчить правила получения льготных займов на пополнения оборотных средств

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов планирует смягчить правила получения кредитов на пополнения оборотных средств для обрабатывающей промышленности и транспорта. Об этом он заявил на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19.

"Я надеюсь, что на следующей неделе мы внесем соответствующие изменения в правила. Что мы для этих отраслей - для обрабатывающей промышленности и для транспорта - введем правило, что хотя бы за один месяц должно быть падение не менее 30%. Тогда предприятия получат право на получение льготного кредита", - сказал Белоусов, напомнив, что в настоящее время для получения подобного кредита необходимо, чтобы среднемесячный объем снижения бизнеса за II квартал составлял 30%

По словам первого вице-премьера, еще одним направленим по смягчению правил получения кредитов на пополнение оборотных средств будет увеличение лимитов для холдингов. "Сейчас пользуются теми же объемами лимита, что и отдельные системообразующие предприятия", - сказал он.

Сейчас правила получения подобных кредитов достаточно жесткие, подчеркнул Белоусов: "Мы здесь пережали с ограничениями. Мы старались сделать так, чтобы этими кредитами воспользовались только предприятия из пострадавших отраслей. В результате из 400 млрд [рублей] лимита мы сейчас выбрали около 100 млрд рублей".