Шестой Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Шестой Восточный экономический форум, проведение которого было запланировано на сентябрь 2020 года, перенесен на сентябрь 2021 года. Об этом говорится в сообщении Росконгресса.

"В соответствии с решением Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, в 2020 году проведение Форума отменено. VI Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года", - говорится в сообщении.

В сентябре 2020 года Восточный экономический форум должен был пройти в шестой раз в обычном формате, но из-за пандемии коронавируса проведение основной его части оставалось под вопросом.

Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". В 2019 году участники ВЭФ подписали 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. В форуме приняли участие более 8 500 человек из 65 государств, в том числе почти 1 300 представителей СМИ.