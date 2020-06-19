Минкомсвязь вновь отложила учения по обеспечению устойчивой работы Рунета

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ вновь отложила намеченные на 20 июня плановые учения по обеспечению устойчивой работы Рунета в связи с пандемией коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее уже были отложены учения 20 марта, которые должны были стать первыми в этом году.

"Учения отложены на более поздний срок, так как из-за режима самоизоляции проведение подготовительной работы Минкомсвязью и другими участниками не представлялось возможным. Проведение учений будет возобновлено с учетом оценки обстановки по COVID-19", - говорится в сообщении ведомства.