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Минкомсвязь вновь отложила учения по обеспечению устойчивой работы Рунета

В министерстве сообщили, что из-за режима самоизоляции проведение подготовительных работ не представлялось возможным

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ вновь отложила намеченные на 20 июня плановые учения по обеспечению устойчивой работы Рунета в связи с пандемией коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее уже были отложены учения 20 марта, которые должны были стать первыми в этом году.

"Учения отложены на более поздний срок, так как из-за режима самоизоляции проведение подготовительной работы Минкомсвязью и другими участниками не представлялось возможным. Проведение учений будет возобновлено с учетом оценки обстановки по COVID-19", - говорится в сообщении ведомства.

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