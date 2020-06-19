Минфин разработал изменения в проведение закупок в строительстве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минфин России разработал и внес в правительство изменения о возможности проведения закупок в сфере строительства не только на аукционе, но и на конкурсе. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина.

"Минфином России с целью совершенствования порядка проведения закупок в сфере строительства разработаны комплексные изменения в несколько актов правительства РФ (в "аукционный перечень", Правила оценки заявок при проведении конкурсов, в дополнительные требования к участникам закупок). Закупки в сфере строительства исключаются из обязательного "аукционного перечня", в связи с чем смогут проводиться заказчиками с применением как аукциона, так и конкурса", - говорится в материалах.

Предполагается, что указанные изменения вступят в силу с 1 сентября 2020 года. Также отмечается, что корректируются правила оценки заявок при проведении конкурсов в сфере строительства, в частности устанавливаются администрируемые критерии и показатели квалификационной оценки, а также вводится право заказчика оценивать опыт ранее выполненных работ в разрезе вида объекта строительства (линейный объект, особо опасный, уникальный объект или "обычный" объект), а также в разрезе вида ранее исполненного контракта (контракт жизненного цикла, контракт "под ключ" или "обычный" договор строительного подряда).

Кроме того, уточняются обязательные требования к опыту участников закупки в сфере строительства, в случае ее проведения с применением аукциона (право заказчика провести закупку аукционом будет сохранено). Повышаются с 20% до 30% требования к размеру опыта в отношении закупок, начальная (максимальная цена) которых превышает 500 млн. рублей, с 3 до 5 лет расширяется временной период, за который учитывается строительный опыт, исключается учет опыта участника закупки по сносу и капитальному ремонту при участии в закупках на строительство и реконструкцию.

Отмечается, что разработанные Минфином изменения направлены на определение подрядчиков строительных работ, обладающих наивысшей квалификацией, в том числе путем применения конкурсной оценки уровня их квалификации.