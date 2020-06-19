Россия и Белоруссия договорились о снятии ограничений для российских автоперевозчиков

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министерства транспорта России и Белоруссии договорились о снятии ограничений на транзит по территории республики для российских автомобильных грузоперевозчиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"По итогам переговоров между министерствами транспорта России и Республики Беларусь согласовано протокольное решение, предусматривающее увеличение до трех дней установленного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 года №171 срока нахождения на территории Республики Беларусь водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки", - сообщили в Минтрансе РФ.

Кроме того страны договорились рассмотреть вопрос об увеличении длительности стоянок для отдыха и заправки для водителей, осуществляющих транзитные автомобильные грузоперевозки. "А также о неприменении мер таможенного сопровождения и наложения электронных навигационных пломб ко всем автотранспортным средствам, водители которых привлечены к административной ответственности за нарушение требований постановления №171", - уточнили в министерстве.

В Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) отмечали, что ранее установленные республикой требования были невыполнимы. Стоянок было недостаточно, а ограничения по времени транзитного проезда слишком жесткие, что не позволяло уложиться в срок. За нарушения этих правил водители привлекались к административной ответственности. АСМАП обратились в Минтранс РФ и госсекретарю Союзного государства Белоруссии и России Григорию Рапоте с просьбой урегулировать вопрос.

"Минтранс Республики Беларусь уведомил Минтранс России о разработке нового постановления, предусматривающего снятие вышеуказанных ограничений. Министерство транспорта РФ продолжит мониторинг реализации достигнутых с белорусской стороной договоренностей", - резюмировали в министерстве.

В марте для борьбы с распространением с коронавируса белорусские власти ограничили число дорог, по которым международные автоперевозчики могут проехать транзитом. Согласно постановлению, транзит должен идти только по республиканским дорогам, где есть стоянки для отдыха и заправки. Более того, водители должны покинуть страну по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию.