Страны ОПЕК+ к концу июня должны решить вопрос компенсации слабого сокращения добычи нефти

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия предложила до конца июня урегулировать вопрос компенсации недостающего объема сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+. Соглашение должно выполняться "до буквы и без исключений", говорится в обращении министра энергетики королевства принц Абделя Азиза бен Сальмана к членам министерского комитета по мониторингу исполнения соглашения ОПЕК+.

Заседание комитета состоялось 18 июня, на нем обсуждался вопрос соблюдения квот по сокращению добычи нефти.

"Следующие две недели будут критически важными. Мы должны коллективно урегулировать вопрос по уровням компенсации ранее несокращенной добычи, которая должна произойти в июле - сентябре", - заявил министр. По его словам, "в этот раз все будет по-другому".

Он также подчеркнул, что нельзя исключать вероятность второй волны пандемии. "Мы должны продемонстрировать миру, что несмотря на любые сложности, любой кризис, мы отреагируем адекватно", - сказал министр.

Он также поблагодарил страны, признавшие недостаточное сокращение добычи нефти в мае.

Новое соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. Оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июля. Однако в мае сделка была исполнена только на 87%. Ирак и Казахстан уже представили свои планы по компенсации недостающего объема. Такие же планы до 22 июня должны представить Нигерия, Ангола и Габон.