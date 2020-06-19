Nord Stream 2 AG сообщила о смене директора проекта "Северный поток - 2"

ТАСС, 19 июня. Директор проекта "Северный поток - 2" Хенниг Коте принял решение покинуть компанию - оператора строящегося газопровода Nord Stream 2 AG, его место займет Марко Казирати, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Коте принял решение покинуть компанию Nord Stream 2 AG по личным обстоятельствам в начале июня 2020 года. На должности директора проекта его сменил Казирати, работавший как над "Северным потоком - 2", так и над "Северным потоком", - отметили в компании.

В обязанности Коте входило руководство проектными командами Nord Stream 2 AG и общее руководство реализацией проекта. До прихода на этот пост он исполнял схожие обязанности в компании Nord Stream AG - операторе газопровода "Северный поток". В 2006 году Коте начал работу в качестве коммерческого директора, а в 2009 году занял должность директора проекта.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%.

В декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода. Возможным достройщиком "Северного потока - 2" называлось судно-трубоукладчик "Академик Черский".