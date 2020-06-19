МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Реальные зарплаты в России в апреле снизились на 2% в годовом выражении после роста в марте на 5,9%, следует из данных Росстата.

За январь-апрель рост реальных зарплат составил 4% в годовом выражении.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата россиян в апреле выросла на 1% по сравнению с апрелем 2019 года и составила 49 306 рублей.

За январь-апрель среднемесячная начисленная зарплата выросла на 6,7%. Согласно майскому прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты россиян в 2020 году снизятся на 3,9%.

Численность безработных в России в мае 2020 года, по предварительным данным, составила около 4,513 млн человек, или 6,1% экономически активного населения. Как отмечается в материалах Росстата, по сравнению с маем 2019 года этот показатель вырос на 32,7%. В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрированы около 2,1 млн человек, в том числе 1,9 млн человек получали пособие по безработице. Численность экономически активного населения в мае 2020 года составила 74,5 млн человек, или 51% от общей численности населения страны, отметил Росстат.