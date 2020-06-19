"Россети" планируют к 2021 году оснастить четверть потребителей "умными" электросчетчиками

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует по итогам 2020 года оснастить интеллектуальными приборами учета около 25% потребителей, сообщила компания в своем Telegram-канале.

"Планируется, что по итогам 2020 года интеллектуальными системами будет оснащено порядка 25% точек коммерческого учета в зоне ответственности группы "Россети" (2,7 млн приборов уже внедрено). В соответствии с концепцией "Цифровая трансформация 2030" планируется установить около 16,2 млн "умных" счетчиков", - отмечается в сообщении.

Потребители получат возможность контролировать параметры поставляемой электроэнергии и дистанционно считывать показания. Энергетики смогут оперативно получать данные об отключениях и иных отклонениях качества услуг, эффективно проводить мероприятия по предотвращению хищений и определять очаги потерь, пояснили в "Россетях".

Ранее в "Россетях" сообщали, что в группе компаний установлено более 3,6 млн приборов учета электроэнергии с удаленным сбором данных. До конца 2020 года "Россети" планируют установить 1,7 млн интеллектуальных приборов учета. До 2030 года "Россети" могут заказать интеллектуальные приборы учета потребления электроэнергии на общую сумму не менее 380 млрд рублей.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в частности, на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион". Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.