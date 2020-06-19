Мишустина просят включить офтальмологическую отрасль в список пострадавших от пандемии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Офтальмологическое сообщество утвердило и приняло к подписанию резолюцию на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы Минздрава Михаила Мурашко с просьбой включить медицинские организации, оказывающие офтальмологическую помощь, в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Офтальмологическое сообщество в лице общероссийской общественной организации "Общество офтальмологов России" обращает ваше внимание на то, что для остальных медицинских организаций различных форм собственности, находящихся в аналогичных условиях, падение объемов оказываемой специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи в апреле - июне 2020 года составило от 50% до 90%. Отсутствие поддержки со стороны государства может привести к закрытию большого количества частных медицинских организаций, оказывающих офтальмологическую помощь, увольнению сотрудников, а также увеличению стоимости офтальмологической помощи населению РФ в частном секторе здравоохранения", - отмечается в документе.

В частности, сообщество просит рассмотреть возможность о предоставлении льготных кредитов с субсидируемой процентной ставкой, отсрочки по уплате кредитных платежей, субсидировании процентов по обслуживанию кредитов, полученных до введения мероприятий по борьбе с коронавирусом. Кроме того, инициаторы просят не взимать страховые взносы в Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования с кредитных средств, полученных в рамках мер поддержки и расходуемых на выплату заработной платы персоналу, а также отсрочить оплату по коммунальным услугам для частных и бюджетных организаций офтальмологического профиля.

"Принятие изложенных выше мер поддержки в отношении частных и бюджетных медицинских организаций, оказывающих офтальмологическую помощь, позволит значительно снизить такие негативные последствия, как массовые банкротства медицинских организаций, сокращение рабочих мест, задержку выплат по заработной плате сотрудникам, ненадлежащее исполнение обязательств по уже заключенным договорам и контрактам, налогам и страховым взносам, невозможность закупки необходимых медикаментов, расходных материалов, средств индивидуальной защиты", - говорится в тексте резолюции.

Как отмечает главный врач клиники "Офтальмологический центр Коновалова" Михаил Егорович Коновалов, заболевания глаз обычно не создают угрозы жизни пациента, однако могут кардинально снижать ее качество. "Во время периода самоизоляции общество как раз столкнулось с проблемой доступности оказания плановой медицинской помощи, в том числе офтальмологической. Для того, чтобы сделать такую помощь доступной для людей в любой ситуации, как раз и необходимо поддерживать все офтальмологические клиники. Как государственные, так и частные", - приводятся его слова в пресс-релизе по итогам круглого стола, посвященного ситуации с оказанием офтальмологической помощи во время распространения коронавирусной инфекции, который состоялся в пятницу.