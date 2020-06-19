Бизнес-объединения считают перенос ВЭФ-2020 закономерным

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Перенос шестого Восточного экономического форума (ВЭФ) на 2021 год на фоне ситуации с пандемией коронавируса закономерен и не принесет прямых убытков представителям конгрессно-выставочной сферы. Об этом сообщили в пятницу ТАСС представители российских деловых объединений.

Росконгресс в пятницу сообщил, что ВЭФ, проведение которого было запланировано на сентябрь 2020 года, перенесен на сентябрь 2021 года.

Так как ни у кого из представителей конгрессно-выставочной деятельности не было заключено контрактов на ВЭФ, то "никаких прямых убытков, кроме недополученной прибыли, уже точно не будет", сказал председатель комитета специальных и конгрессно-выставочных мероприятий, член совета московского отделения бизнес-объединения "Деловая Россия" Павел Музыченко.

"Перенос Восточного экономического форума был закономерен", - отметил вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев. При этом данная ситуация, по его словам, приведет к тому, что "Дальневосточный федеральный округ, где сосредоточено большое количество потенциально важных для страны направлений экономики и который особенно нуждается в установлении тесных контактов [с зарубежными партнерами], останется непредставленным для них как в плане сбыта продукции, так и в плане развития инвестиций".

С ним согласна вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. Она отметила, что форум помогает развитию экономики дальневосточного региона. "Это очень нужное мероприятия для регионального бизнеса, для привлечения внимания к тем задачам, возможностям, которые есть в регионе. Дело даже не в том, что теряют сами выставочники, - хотя это тоже очень серьезно, и мы с вами понимаем, что отрасль находится в тяжелейшем положении, - но гораздо важнее, что очень много потеряно возможностей для развития региона", - сказала она ТАСС.

Представители объединений рассчитывают, что проведение конгрессно-выставочных мероприятий возобновится в ближайшее время и будет осуществляться при соблюдении всех противоэпидемических требований. При этом, как заметил Музыченко, во время пандемии коронавируса, многие привыкли работать в онлайне, поэтому "точно все крупные мероприятия в будущем будут гибридные", то есть сочетать в себе офлайн и онлайн-форматы.

О форуме

Организатором ВЭФ выступает фонд "Росконгресс". В 2019 году участники ВЭФ подписали 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. В форуме приняли участие более 8 500 человек из 65 государств, в том числе почти 1 300 представителей СМИ.