В Тульской области вводят специальный налоговый режим для самозанятых

ТАСС, 19 июня. Специальный налоговый режим для самозанятых граждан вводят в Тульской области с 1 июля. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

"С 1 июля в Тульской области вводится специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход (НПД). Применять специальный налоговый режим могут граждане, имеющие регулярный доход, но не работающие официально и не зарегистрированные в Федеральной налоговой службе в качестве индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.

Налог уплачивается с доходов не более 2,4 млн рублей в год от деятельности, при ведении которой нет работодателя и не привлекаются наемные работники по трудовым договорам. "Если в течение налогового периода у самозанятого нет дохода, то нет и никаких обязательных или фиксированных платежей. При этом самозанятые участвуют в системе обязательного медицинского страхования, поэтому могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, самозанятые граждане наравне с предпринимателями могут рассчитывать на поддержку, которая действует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В 2019 году в эксперименте принимали участие четыре региона страны - Москва, Московская и Калужская область и Республика Татарстан. С 1 января 2020 года к эксперименту подключились еще 19 регионов, которые с 1 июля 2020 года на своей территории станут реализовывать новый налоговый режим, то есть сейчас специальный налоговый режим доступен в 23 регионах России (число участников - свыше 600 тыс. человек).