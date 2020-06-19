Российский рынок акций закончил неделю ростом

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский фондовый рынок закончил неделю ростом, чему способствовал позитивный новостной фон, а также решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки до 4,5%. Так, индекс Мосбиржи вырос на 1,26%, до 2758,67 пункта, РТС - на 1,54%, до 1249,67 пункта, следует из данных торгов.

Доллар к рублю на 19:47 мск снизился на 0,39%, до 69,59 рубля, евро - на 0,51%, до 77,9 рубля. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 1%, до $41,88 за баррель.

В пятницу российский фондовый рынок смог отыграть потери предыдущих двух сессий на позитивном внешнем фоне. "Покупкам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, плюс к этому наш рынок получил поддержку со стороны западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,6% и 0,7% соответственно", - отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Настроения на рынках улучшились благодаря позитивным новостям. "Власти Пекина заверили, что взяли под контроль ситуацию с повторной вспышкой коронавируса, кроме того, на рынки поступила информация о том, что Китай намерен интенсифицировать закупки сельскохозяйственных товаров из США для выполнения первой части торговой сделки", - отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Поддерживает российский рынок и решение ЦБ снизить ключевую ставку сразу на 100 б. п., до 4,5%. "Цикл снижения ставок является фундаментально позитивным явлением для национального рынка акций, однако положительный эффект будет размазан по времени", - добавил Бахтин.

Лидерами торгов выступили акции "Алросы". "Поводом послужила информация о высоком спросе на облигации компании, размещенные сегодня с переподпиской более чем вдвое и первоначальным ориентиром доходности в 3,375-3,5% годовых", - отметил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Хуже рынка торговались "Юнипро" и ФСК ЕЭС, потери которых превысили 2%.

Прогноз на 22 июня

"На этой неделе индексом Мосбиржи была протестирована отметка в 2700 пунктов, однако у рынка хватило сил удержания позиций над ней. Данный технический фактор оставляет "быкам" шансы на возобновление роста", - полагает Богдан Зварич. В случае, же если рынок закрепится ниже 2700 пунктов, это подтвердит пробой восходящего тренда, произошедший 9 июня, и будет говорить в пользу развития сценария снижения, добавил эксперт.

Приоритетными для динамики отечественного рынка акций на следующей неделе останутся цены на нефть, внешние настроения и геополитика. Из статистики понедельника важной будет информация о продажах на вторичном рынке жилья в США в мае, добавил Бахтин. По оценкам "БКС Премьер", 22 июня индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2720-2770 пунктов, курс рубля к доллару - 69,5-71 рубля.

Целевые диапазоны закрытия первого торгового дня следующей недели "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2740-2780 пунктов и 69,30-69,55 рубля соответственно.