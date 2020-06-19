Минэкономразвития раскритиковало законопроект о смене мобильного оператора через интернет

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Необходимость дополнительно проходить идентификацию в единой биометрической системе (ЕБС) усложнит для абонентов доступ к услуге по смене мобильного оператора через интернет. Об этом говорится в отрицательном отзыве Минэкономразвития на соответствующий законопроект Минкомсвязи, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

В апреле Минкомсвязь разместила проект закона, согласно которому абоненты смогут менять мобильного оператора без необходимости приходить в офис продаж. Для этого абонент должен иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) или подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и пройденную идентификацию в единой биометрической системе.

В Минэкономразвития поясняют, что в настоящее время заключить договор на услуги связи уже возможно удаленно: с использованием УКЭП или простой электронной подписи при наличии подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. По задумке Минкомсвязи, в дополнение к подтвержденной учетной записи на портале госуслуг физлицу придется еще проходить идентификацию через ЕБС. При этом ему не придется идти в офис продаж и подтверждать там свою личность.

Минэкономразвития в своем отзыве приводит данные, согласно которым сейчас на портале госуслуг зарегистрировано 119 млн человек, из них почти 70 млн имеют подтвержденную учетную запись. При этом число зарегистрированных в ЕБС составляет лишь 300 тыс. человек. УКЭП также не пользуется популярностью у физлиц, в том числе из-за того, что эта услуга платная (2-4 тыс. руб.) и имеет ограниченный срок службы (1 год).

Поскольку для регистрации в ЕБС все равно необходимо подтверждать свою личность, в Минэкономразвития считают, что сейчас наиболее предпочтительным из имеющихся способов для заключения договора об оказании услуг связи через интернет продолжает оставаться подтвержденная запись на портале госуслуг. Сам же законопроект в министерстве считают необходимым доработать.

"В проекте выявлены положения, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют их введению, а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют возникновению необоснованных расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ", - резюмировали в ведомстве.

Смена оператора онлайн

Сейчас абоненты в России могут подать через интернет заявку на переход к другому мобильному оператору, но в конечном счете им все равно потребуется подтверждать личность: либо в офисе продаж, либо курьеру, который доставит новую сим-карту на дом.

Помимо введения норм удаленной идентификации, власти также обсуждают идею внедрения технологии виртуальных сим-карт (eSim). Она дает возможность пользоваться услугами оператора без необходимости вставлять в смартфон обычную физическую сим-карту и, таким образом, менять операторов удаленно.

Сейчас российские мобильные операторы не могут использовать эту технологию, поскольку нынешнее законодательство это запрещает. Как заявляли в Минкомсвязи, нормативная база внедрения eSim будет подготовлена в течение 2020 года.