Минпромторг: розничная торговля в РФ восстановится по мере открытия магазинов в регионах

"В настоящее время в ряде регионов (порядка 45 субъектов Российской Федерации) непродовольственные магазины все еще работают с ограничениями. Когда региональные власти отменят их, непродовольственный ретейл сможет полноценно вернуться к привычному для себя офлайну, постепенно восстановятся обороты", - сказал Евтухов, отметив, что в тех регионах, где непродовольственный ретейл уже запустился, он "показывает неплохие результаты" за счет эффекта от мер господдержки и "отложенного спроса".

Оборот розничной торговли в РФ в мае упал на 19,2% в годовом выражении, согласно данным Росстата. По сравнению с апрелем оборот розничной торговли вырос на 6,7%. Торговля непродовольственными товарами в мае снизилась на 29,2% в годовом выражении, при этом к апрелю выросла на 12,3%. По словам Евтухова, такая динамика наглядно иллюстрирует, что вопрос открытия непродовольственного ретейла сегодня является одним из центральных для роста оборота торговли.

Он также подчеркнул, что малая непродовольственная торговля не имеет запаса прочности, поэтому "сжиматься" и сокращать точки для оптимизации, в отличие от крупного бизнеса, ей некуда. "В связи с ограничениями многие непродовольственные и строительные магазины ушли в дистанционные продажи. Хотя интернет-торговля как канал продаж подходит только для крупных компаний с известными брендами (например, "Петрович", "Леруа Мерлен", "Wildberries", "Ozon"), а не для несетевой розницы", - отметил Евтухов.

"Сейчас, повторю, все зависит от того, как скоро будут отменены действующие ограничения в субъектах Российской Федерации по осуществлению деятельности объектов нонфуд-торговли. Минпромторг со своей стороны прилагает все возможные усилия по поддержке отраслевого бизнеса", - заключил Евтухов.