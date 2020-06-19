Минприроды поддерживает доступ частных и иностранных компаний к шельфу Арктики

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минприроды России поддерживает либерализацию доступа компаний к шельфу Арктики, которую предложило ранее Минвостокразвития. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Минприроды России концептуально поддерживает предложение по расширению круга участников проведения геологоразведочных и добычных работ на шельфе. В частности, заслуживает внимания предложение об организации и проведении переговоров и отборе потенциальных участников проектов совместной разработки участков шельфа. Это позволит уже на начальном этапе лицензирования иметь достаточное понимание перспективности конкретного инвестиционного проекта на шельфе, планируемого к реализации", - отметили в министерстве.

При этом Минприроды полагает необходимым сохранение существующей системы лицензирования недропользования на континентальном шельфе в рамках действующих положений законодательства России о недрах.

В министерстве при этом подчеркнули, что компаниям нужно будет соблюдать в работе все экологические требования.

"Позиция по данному вопросу остается неизменной - соблюдать экологические требования необходимо всем компаниям, независимо от того, являются они государственными или частными", - подчеркнули в Минприроды.

Ранее стало известно, что Минвостокразвития России предлагает либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана с 2021 года, допустив работать российские частные и иностранные компании, следует из подготовленного министерством законопроекта.

Компании могут быть допущены только в том в случае, если "государственная регистрация юридического лица или дочерней компании иностранного юридического лица осуществлена на территории субъектов России, входящих в состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ или в состав Дальневосточного федерального округа".

В настоящее время на рассмотрении в Минприроды России находится доработанный Минвостокразвития документ. Позиция формируется и будет направлена в Минвостокразвития в установленные сроки, до 22 июня.