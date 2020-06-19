Во ВНИИ труда объяснили рост зарплат россиян в апреле

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Номинальный рост заработной платы в апреле по сравнению с мартом объясняется выплатой квартальных и годовых премий. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заместитель гендиректора ВНИИ труда Владимир Смирнов.

Ранее Росстат опубликовал данные по зарплатам в РФ за апрель. Согласно им, реальные зарплаты в России в апреле снизились на 2% в годовом выражении после роста в марте на 5,9%. За январь-апрель рост реальных зарплат составил 4% в годовом выражении. При этом среднемесячная начисленная зарплата россиян в апреле выросла на 1% по сравнению с апрелем 2019 года и составила 49 306 рублей.

"Номинальный рост заработной платы по сравнению с мартом объясняется тем, что в ряде отраслей заработные платы продолжили расти даже в период нерабочих дней, а также выплатой квартальных и годовых премий в отдельных компаниях", - сказал Смирнов, слова которого приводит пресс-служба ВНИИ труда.

По его словам, статистически именно зарплаты, формируемые в реальном секторе, бюджетной сфере и госуправлении, и определяют уровень средней начисленной заработной платы. Значительная часть предприятий в этой сфере продолжала свою работу и в период нерабочих дней.

"По данным оперативного мониторинга, проводимого на базе портала "Работа в России", в апреле 2020 года в простое находились 2,6% от общей численности работников. При этом им выплачивалось 2/3 заработной платы. В условиях сокращенной рабочей недели трудились 2,1% от общей численности работников, которые получали зарплату за фактически отработанное рабочее время. Без сохранения заработной платы в этот период находились 0,5% работников. Таким образом, общее количество работников, у которых условия оплаты труда изменились в меньшую сторону, составило порядка 5% от официально трудоустроенных граждан", - добавил Смирнов.

Он подчеркнул, что большинство работников получали обычную заработную плату, продолжая выполнять свои трудовые обязанности, в том числе удаленно или находясь в режиме нерабочих дней.