Хуснуллин рассчитывает на удешевление ипотеки на "вторичку" после снижения ключевой ставки

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки Центробанком может привести к повышению доступности несубсидируемой ипотеки, а также кредитов для реализации нацпроектов, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%. Мы еще на один шаг приблизились к доступному и комфортному жилью. Надеюсь, что сейчас и кредиты для реализации нацпроектов станут дешевле, несубсидируемая ипотека станет доступнее. Считаю, что это огромный шаг для реализации наших целей", - написал Хуснуллин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В конце апреля кабмин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, которую можно оформить до 1 ноября только при покупке квартиры в новостройке. Таким образом, программа не распространяется на вторичное жилье, а также нежилые помещения, к которым относятся апартаменты.

Согласно целям национального проекта "Жилье и городская среда", ипотечные ставки должны опуститься до 7,9% к концу 2024 года. По данным ЦБ, на 1 мая 2020 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам опустилась до 8,32%.