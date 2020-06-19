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ЦБ за неделю зафиксировал снижение жалоб на финуслуги на 25,5%

Самой актуальной для потребителей банковских услуг и услуг МФО остается проблема с погашением кредитов, сообщили в Банке России

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России с 11 по 17 июня получил на 25,5% меньше обращений от потребителей финансовых услуг чем неделей ранее. Об этом говорится в еженедельном аналитическом обзоре ЦБ РФ "Финансовый пульс".

"За период с 11 по 17 июня количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, снизилось на 25,5% по сравнению с периодом с 4 по 10 июня и составило 5,3 тыс. (отчасти такое снижение связано с тем, что на отчетной неделе количество рабочих дней было на один меньше, чем на предыдущей)", - отмечается в сообщении.

Самой актуальной для потребителей банковских услуг и услуг МФО остается проблема с погашением кредитов, включая реструктуризацию и рефинансирование, - ее удельный вес в общем объеме обработанных жалоб составил 21,3% против 21,6% в предыдущем периоде.

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Россия
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