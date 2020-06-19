ФРДВ вложит 6 млрд рублей в два приоритетных инвестпроекта на Сахалине и в Якутии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) направит 6 млрд рублей на создание энергетической инфраструктуры для крупного месторождения золота в Якутии и закупку современных рельсобусов для Сахалина, которые позволят полностью заменить устаревшие поезда на пригородных маршрутах. Такое решение было принято в пятницу на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам развития Дальнего Востока, сообщает пресс-служба дальневосточного полпредства.

"Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) вынес на рассмотрение президиума правительственной комиссии два проекта. Общий объем проектов составляет 42 млрд рублей, из них финансирование по линии ФРДВ - 6 млрд рублей. Реализация проектов позволит дать совокупный прирост ВРП 58 млрд рублей, дополнительные налоговые поступления составят 4,4 млрд рублей. Будет создано 352 новых рабочих места", - говорится в сообщении. Уточняется, что президиум комиссии одобрил финансирование проектов со стороны ФРДВ.

В рамках первого проекта планируется приобрести для Сахалина три современных рельсобуса, которые заменят устаревшие вагоны на локомотивной тяге на пригородных пассажирских линиях. Это второй этап программы обновления подвижного состава в партнерстве с ВЭБ-лизингом. На юге острова уже успешно эксплуатируется три состава, закупленных при участии фонда в 2019 году взамен старых японских дизельных поездов. На линиях осталось три участка с поездами на неэффективной локомотивной тяге - на эти маршруты выйдут новые рельсобусы. Таким образом, подвижной состав пригородного сообщения на Сахалине будет полностью обновлен.

По прогнозам железнодорожников, до конца года пассажиропоток может вырасти на 37% - до 200 тыс. пассажиров в год. Модернизация вагонного парка позволит повысить качество пригородного сообщения, включить в маршрут новые населенные пункты на севере острова, снизить расходы на ремонт и обслуживание вагонного парка в четыре раза. При этом тарифы для населения не изменятся. Общий объем инвестиций во второй этап проекта составит 1 млрд рублей, из них инвестиции фонда - 519 млн рублей.

Второй представленный ФРДВ проект связан со строительством энергетической инфраструктуры для Нежданинского месторождения золота в Якутии - четвертого по объемам запасов золота в РФ. Фонд готов профинансировать строительство высоковольтной линии протяженностью 254 км и подстанции. Это позволит реализовать проект освоения Нежданинского месторождения с общим объемом инвестиций 41 млрд рублей, расширить зону централизованного электроснабжения, повысить его надежность и качество. Инвестиции фонда в этот проект составят 5,5 млрд рублей.

"Вне всякого сомнения, если мы развиваем энергетическую инфраструктуру, то она должна помогать не только в реализации конкретного проекта, но и давать возможности для развития территории и других проектов. Необходимо учесть все пожелания Республики Саха (Якутия)", - отметил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

О фонде

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики учрежден Внешэкономбанком (ВЭБ.РФ) для ускоренного развития дальневосточного региона и Арктической зоны РФ. Фонд содействует притоку инвестиций с помощью предоставления льготного (5% годовых в рублях) и долгосрочного финансирования приоритетных инвестиционных проектов, разрабатывает цифровые отраслевые сервисы.